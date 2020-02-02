В Украине пересмотрят размер социальной помощи по уходу и измененят категории лиц, которые смогут получить эту помощь, пишет 24 канал

Адвокат Inpraxi Law Роман Кобец пояснил, что законопроект № 2494, который уже принят за основу Верховной Радой предусматривает расширение льготных категорий для получения помощи.

В то же время больше не могут претендовать на помощь государства те украинцы, по уходу за которыми выплачивается компенсация.

Общий максимальный размер госпомощи не может превышать прожиточного минимума для семьи.

"Все основные моменты, касающиеся порядка исчисления совокупного дохода, назначения и предоставления помощи будут определяться не законом, а постановлениями Кабинета Министров. А потому для внесения изменений, в том числе в части ухудшения, не нужно будет принимать закон, а достаточно внести изменения в постановления Кабмина", – подытожил юрист.

Напомним, в сеть попал новый запись с беседой Алексея Гончарука с представителями правительства, на котором они обсуждают, как заставить украинские города покупать дорогой газ.

Чиновники говорили о том, что даже крупные украинские города не согласятся на закупку дорогого газа после отмены ПСО.

Напомним, Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть.

Как сообщала Politeka, Гончарук уйдет в отставку, названные термины: "Сначала Кабмин должен...".

Также Politeka писала, что выяснился связь Гончарука с Новосад, которой мало 36 тыс.: пикантные фото слили в сеть.