Курс валют в Україні різко зміниться, долар і євро не залишать жодного шансу гривні, захоплюючи нові позиції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
зокрема, за 100 доларів потрібно буде віддати 2508,36 гривень (+5,42). Аналогічне буде відбуватися і з курсом євро – за 100 банкнот доведеться віддати 2775,12 гривень (+9,25).
Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні почав змінюватися, і ця тенденція продовжиться. Експерти розповіли, чого чекати від курсу в лютому і весною 2020 року.
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Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що гривня продовжить знижуватися по відношенню до долара і євро. Більше того, цей процес буде супроводжуватися значними коливаннями валютного курсу.
Експерт прогнозує, що в лютому курс долара в Україні подолає позначку 25грн/дол, протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27.
Ослаблення гривні експерт пояснює наростанням негативних тенденцій в економіці України, загостренням політичної ситуації і лібералізацією валютного ринку, яку проводить Нацбанк.
Також уточнюється, що політична криза і масові протести можуть прискорити падіння гривні, а євро по відношенню до долара буде коливатися в діапазоні 1.08 - 1.12.
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