Курс валют в Украине 31 января будет напоминать настоящую катастрофу, поскольку доллар подберется к критической отметке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка.

За 100 долларов придется отдать 2491,96 гривен (+7,05). Еще хуже ситуация будет с евро – 100 купюр обойдутся в 2747,51 (+14,98)

Более того, к полудню прошлого дня доллар торговался по целых 2496,95 за 100 банкнот.

Ранее в НБУ рассказали о ключевых моментах для рынка валюты в 2020 году. Так, глава НБУ Яков Смолий рассказал, что могут быть разные сценарии, но, вероятнее всего тот, что существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривни относительно иностранных валют снизится в каких-то существенных пределах:

«Говорить о том, что будет существенное ослабление гривни в будущие периоды, пожалуй, не нужно». На рынке Украины в конце 2019 года предложение валюты было существенным, что и повлияло на ее стоимость - все связано с объемными инвестициями иностранных субъектов в долговые ценные бумаги правительства:

«Они составили порядка 4 миллиарда долларов в год». Нацбанк выкупил около 8 миллиардов долларов избыточной валюты с рынка из-за этого, отмечает специалист.

Напомним, курс доллара удивит украинцев в 2020 году: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, доллар резко рухнет после затяжного простоя, этого не избежать.

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