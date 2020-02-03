Курс доллара в Украине начал меняться, и эта тенденция продолжится

Эксперты рассказали, чего ждать от курса в феврале и весной 2020 года, пишет РБК-Украина.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прогнозирует, что гривна продолжит снижаться по отношению к доллару и евро. Более того, этот процесс будет сопровождаться значительными колебаниями валютного курса.

Эксперт прогнозирует, что в феврале курс доллара в Украине перешагнет отметку 25грн/долл, в течение марта - апреля он может достичь 26, а в мае даже 27.

Ослабление гривны эксперт объясняет нарастанием негативных тенденций в экономике Украины, обострением политической ситуации и либерализацией валютного рынка, которую проводит Нацбанк.

Также уточняется, что политический кризис и массовые протесты могут ускорить падение гривны, а евро по отношению к доллару будет колебаться в диапазоне 1.08 - 1.12.

Ранее экономист Андрей Мартынов указал, что курс валют в Украине находится под влиянием различных факторов, среи которых он выделил удлинение НБУ игры с внутренними долговыми обязательствам, возможное принятие в феврале - марте закона про рынок сельскохозяйственных земель и получение 500 млн евро кредита от ЕС.

Напомним, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку.

По его словам, скачек курса может случиться уже в первую неделю февраля.

"Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит падать и будет тестировать на прочность психологическую отметку 25 грн за доллар. При закрытии межбанка выше этого уровня, можно будет увидеть продолжение девальвации", – прогнозирует эксперт.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

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