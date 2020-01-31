Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией с курсом гривны

Об этом заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает Ukrlife.tv.

При этом он отметил, что в феврале 2020 года процесс девальвации гривны будет ситуативным.

"Что будет с марта-апреля сказать сложно", - сказал он.

По словам эксперта, не в последнюю очередь, будут влиять глобальные экономические тренды.

"Скорее всего, к концу года, у нас будет еще больший минус по внешнеторговому балансу, Украина и дальше будет привлекать деньги для расчетов по текущим долгам", - прогнозирует специалист.

Экономист прогнозирует, что вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

"К концу этого года, к весне (2021-го года, - ред.), у нас явно курс гривны будет ниже. Насколько ниже – будем смотреть. Я пока не вижу причин для катастрофических падений, но в теории это возможно", - добавил Гаврилечко.

Отметим, что госдолг Украины всего за один год увеличился на шесть миллиардов долларов. Статистику обнародовало Министерства финансов.

Согласно представленным цифрам, в последний месяц 2019 госдолг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем. При этом всего за год сумма долга выросла на 6,05 млрд долларов.

Напомним, ранее в НБУ рассказали о ключевых моментах для рынка валюты в 2020 году. Согласно заявлению, могут быть разные сценарии. При этом подчеркивалось, что, скорее всего, существенных провалов гривна не совершит - Национальный банк Украины не ожидает, что курс гривны относительно иностранных валют снизится существенно.

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