Національний банк України скасував банківську таємницю, що стало причиною бурхливого обговорення в мережі
Як передає Politeka.net, ситуацію прокоментував директор юридичної компанії «Амбер» Семен Ханін у передачі «Сніданок юриста» на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку).
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За словами експерта, з відміною банківської таємниці доступ до рахунків підприємств став набагато легше, що не є добре для самих підприємств. Дане рішення призведе до "вакханалії", на думку Ханіна.
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"Якщо до сьогоднішнього дня для доступу до банківської таємниці потрібно було мотивоване рішення суду, то з сьогоднішнього дня за звичайним запитом будь-якого правоохоронного органу банки зобов'язані видати рухи за рахунками із зазначенням призначень контрагентів. Я думаю, це рішення призведе до дикої вакханалії в нашій країні. З сьогоднішнього дня це все одно, що ви виписку по своєму підприємству просто друкуєте у вільній пресі. Простіше так для себе й думати, щоб не дай бог не було думки, що хоч якась банківська таємниця існує".
Ханін зазначив, що для нашої країни, де "корпоративні війни і рейдерство є чи не основою ведення бізнесу, де за ніч підприємство або майно переписуються на десяток нових набувачів", скасування банківської таємниці дозволить без труда "влазити в господарську діяльність підприємств".
"Як-то дивно співпало по часу, але в цей же самий день наш президент виступив з повідомленням, що така кількість реформ проведена в країні, що зараз в країну хлине буквально "лавина інвестицій", як висловився президент Зеленський. І зовнішніх, і внутрішніх. Ага, ось саме зараз. Саме зараз хлинуть ці інвестиції, тому що саме зараз кожен юрисконсульт розповість керівництву своєї компанії про те, що з сьогоднішнього дня їх активи ще менш захищені, їх залишки за рахунками і рухи можуть бути відомі контрагентам, конкурентам за день або за два за досить символічну плату", - висловив свою думку Ханін.
Эксперт додав, що якщо ми хочемо все-таки зробити привабливою нашу країну, ми повинні робити все, щоб права інвесторів і підприємців були захищені.
"Поки ж ми зробили крок, який відкидає нашу країну в сумне радянське минуле", - підсумував юрист.
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