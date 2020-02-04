Национальный банк Украины отменил банковскую тайну, что стало причиной бурного обсуждения в сети

Как передает Politeka.net, ситуацию прокомментировал директор юридической компании «Амбер» Семен Ханин в передаче «Завтрак юриста» на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу).

Глава Нацбанка Яков Смолий

По словам эксперта, с отменой банковской тайны доступ к счетам предприятий стал намного легче, что не есть хорошо для самих предприятий. Данное решение приведет к "вакханалии", по мнению Ханина.

"Если до сегодняшнего дня для доступа к банковской тайне нужно было мотивированное решение суда, то с сегодняшнего дня по обычному запросу любого правоохранительного органа банки обязаны выдать движения по счетам с указанием назначений контрагентов. Я думаю, это решение приведет к дичайшей вакханалии в нашей стране. С сегодняшнего дня это все равно, что вы выписку по своему предприятию просто печатаете в свободной прессе. Проще так для себя и думать, чтобы не дай бог не было мысли, что хоть как-то банковская тайна существует".

Ханин отметил, что для нашей страны, где "корпоративные войны и рейдерство являются чуть ли не основой ведения бизнеса, где за ночь предприятие или имущество переписываются на десяток новых приобретателей", отмена банковской тайны позволит без труда "влазить в хозяйственную деятельность предприятий".

"Как-то странно совпало по времени, но в этот же самый день наш президент выступил с сообщением, что такое количество реформ проведено в стране, что сейчас в страну хлынет буквально "лавина инвестиций", как выразился президент Зеленский. И внешних, и внутренних. Ага, именно вот сейчас. Именно сейчас хлынут эти инвестиции, потому что именно сейчас каждый юрисконсульт расскажет руководству своей компании о том, что с сегодняшнего дня их активы еще менее защищены, их остатки по счетам и движения могут быть известны контрагентам, конкурентам за день или за два за достаточно символическую плату", - выразил свое мнение Ханин.

Эксперт добавил, что если мы хотим все-таки сделать привлекательной нашу страну, мы должны делать все, чтобы права инвесторов и предпринимателей были защищены.

"Пока же мы сделали шаг, который отбрасывает нашу страну в печальное советское прошлое", - подытожил юрист.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.