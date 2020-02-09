Озвучений прогноз щодо долі боржників за послуги ЖКГ в Україні

Про це повідомляється в матеріалі "Сегодня".

найпростіший шлях для виплати боргу – реструктуризація, вона ж розстрочка, несплаченого. Відзначається, що за 2019 рік лише 68 тис. боржників з декількох мільйонів чоловік реструктуризували борги на 532 млн грн. Це навіть не кілька відсотків від 100 всієї суми боргів, які українці не виплатили державі.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко прокоментував ситуацію з боргами за комуналку в Україні.

"Значна частина цих боргів, приблизно 20-25%, або близько 15 млрд грн, – безнадійні, так як за ним минув строк позовної давності – три роки. Також є борги померлих людей, які проживали у неприватизованих квартирах, їх стягнути теж неможливо. Держава має розробити механізм списання таких боргів, а постачальники компослуг – активніше займатися стягненням через суд і реструктуризацією боргів, які ще можна стягнути, а не популізмом, розповідаючи, яке погане населення, яке споживає послуги, але не платить за них", – пояснив Охріменко.

Згідно з підрахунками Держслужби відсоток тих, хто почав сплачувати рахунки за комуналку, стало більше. Так з 2018 року відсоток оплатили увлечился з 58 до 79% у 2019 році.

Але, незважаючи на це, все одно борги зросли: по газу – до 27,9 млрд грн (+1,5 млрд грн), по холодній воді – до 4,1 млрд грн (+1 млрд грн), а вивіз сміття – до 0,8 млрд грн (+0,2 млрд грн), за опалення і гарячої води – до 20,4 млрд грн (+3,7 млрд грн), за утримання будинків – до 5,1 млрд грн (+2 млрд грн), з за електроенергію – до 5,4 млрд грн (+0,6 млрд грн). Так, борги складають на даний момент майже 63,7 млрд грн (+8,1 млрд грн).

Також озвучена статистика по регіонах країни, де мешканці найкраще оплачують рахунки по комуналці. Так, українці на заході та в центрі України більш сумлінні, ніж на сході і півдні країни.

Нагадаємо, що жителі Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського з 1 лютого можуть залишитися без тепла в квартирах. Це пов'язано з боргами підприємств, які виробляють тепло. За даними "Нафтогазу України", станом на 23 січня, підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого необхідно сплатити більше 454,4 мільйона гривень і остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 року, повинен був зроблений до 25 січня.

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