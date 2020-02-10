Несподіваний курс гривні по відношенню до долара змусив понервувати українців

Про це пише Знай.

Як відомо, станом на ранок 10 лютого курс долара в державі коливається в районі 24-25 гривні.

Але в Києві, мабуть, вирішили продавати американську валюту по позахмарному курсу, яким можна довести українців до інфаркту.

Зокрема, курйозна ситуація сталася на Троєщині в Києві.

На табло одного з місцевих обмінників жителі помітили дуже дивний курс долара. Українцям пропонували купити американську валюту по 84,65 гривень за 1$.

Користувачі в соціальних мережах жартують і припускають, що, ймовірно, сталася звичайна помилка і співробітники обмінника переплутали 84 з 24 гривнями.

Раніше ми розповідали про те, що через епідемію коронавіруса в Китаї може відбутися світова криза, що боляче вдарить по українській економіці.

Як стверджують експерти, через нову світову кризу з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% через світову кризу", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - говорилося в повідомленні.

Також Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією щодо курсу гривні. За словами експерта Юрія Гаврилечка, незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати.

За його словами, зараз передумов для катастрофічного обвалу гривні немає, але в теорії це можливо.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня може впасти, людей попередили про неминуче: "Україна зіткнеться з...".

Також Politeka писала, що долар готує нищівного удару, Нацбанк різко змінив курс валют.