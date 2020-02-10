Неожиданный курс гривны по отношению к доллару заставил понервничать украинцев
Об этом пишет Знай.
Как известно, по состоянию на утро 10 февраля курс доллара в государстве колеблется в районе 24-25 гривны.
Но в Киеве, видимо, решили продавать американскую валюту по заоблачному курсу, которым можно довести украинцев до инфаркта.
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В частности, курьезная ситуация произошла на Троещине в Киеве.
На табло одного из местных обменников жители заметили очень странный курс доллара. Украинцам предлагали купить американскую валюту по 84,65 гривен за 1$.
Пользователи в социальных сетях шутят и предполагают, что, вероятно, произошла обычная ошибка и сотрудники обменника перепутали 84 с 24 гривнами.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае может произойти мировой кризис, который больно ударит по украинской экономике.
Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.
"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.
На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.
"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - говорилось в сообщении.
Также Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией относительно курса гривны. По словам эксперта Юрия Гаврилечко, вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.
По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.
Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.
Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".
Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.