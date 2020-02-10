Неожиданный курс гривны по отношению к доллару заставил понервничать украинцев

Об этом пишет Знай.

Как известно, по состоянию на утро 10 февраля курс доллара в государстве колеблется в районе 24-25 гривны.

Но в Киеве, видимо, решили продавать американскую валюту по заоблачному курсу, которым можно довести украинцев до инфаркта.

В частности, курьезная ситуация произошла на Троещине в Киеве.

На табло одного из местных обменников жители заметили очень странный курс доллара. Украинцам предлагали купить американскую валюту по 84,65 гривен за 1$.

Пользователи в социальных сетях шутят и предполагают, что, вероятно, произошла обычная ошибка и сотрудники обменника перепутали 84 с 24 гривнами.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за эпидемии коронавируса в Китае может произойти мировой кризис, который больно ударит по украинской экономике.

Как утверждают эксперты, из-за нового мирового кризиса с рынка начнут уходить многие инвесторы, что спровоцирует остановку международных инвестиционных проектов.

"Всё это ударит сильно по экономике Украины. В итоге многие эксперты проводят параллель с 2008 годом, когда курс гривны обвалился почти на 40% из-за мирового кризиса", - говорилось в сообщении.

На фоне эпидемии коронавируса аналитики также прогнозируют продолжение падения национальной валюты, несмотря на усилия украинских чиновников.

"Многие эксперты прогнозируют продолжения падения курса украинской гривны, хотя чиновники будут пытаться в феврале удержать курс гривны к доллару на отметки 25.5 – 26 гривен", - говорилось в сообщении.

Также Украина может столкнуться с катастрофической ситуацией относительно курса гривны. По словам эксперта Юрия Гаврилечко, вскоре Украина может столкнуться с тем, что объем обслуживания ее внешнего долга достигнет половины стоимости самого долга и даже начнет его превышать.

По его словам, сейчас предпосылок для катастрофического обвала гривны нет, но в теории это возможно.

Напомним, курс валют резко изменится, доллар и евро готовят фатальный удар: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна может рухнуть, людей предупредили о неминуемом: "Украина столкнется с...".

Также Politeka писала, что доллар готовит сокрушительный удар, Нацбанк резко изменил курс валют.