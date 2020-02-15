Державний ПриватБанк звинуватили в неправомірному списанні грошей з рахунку

Свою скаргу на тематичному порталі Мінфін залишила незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк двічі списав з її рахунку 12 тисяч рублів і заліз у кредитні кошти.

"27 січня пересилала 12000 руб в Росію за навчальний курс. Усе перевели, проте, як з'ясувалося через кілька днів, протягом 4 хвилин з мене зняли двічі по 12000 руб, та ще й влізли в кредитні гроші. Але СМСка з кодом підтвердження оплати приходила одна і про минулий платіж теж одна.

Не розумію, як таке могло статися. Менеджер Приватбанку намагалася пояснити це роботою системи-посередника. Як би не працював посередник, але переказ грошей справив Приватбанк і виходить, що це помилка, недоробка банку, а я тепер шукаю можливість повернути ці гроші, втрачаю на комісіях, курсі руб грн, витрачаю свій час. Дуже хотілося б почути зрозумілу, правдиву відповідь...", - йдеться в негативному відкликання.

ПриватБанк спробував безглуздо виправдатися і заявив, що клієнтка сама надала реквізити карти, тому кошти були зняті.

"Хочемо звернути Вашу увагу, що торгова точка не може списати оплату, якщо їй не були надані реквізити карти при оплаті. У нашому ж випадку були введені вірно дані карти, в результаті чого проведена оплата. Бачимо, що оператор повідомив Вам можливі варіанти вирішення питання. За зверненням на підтримку банку Ви можете зробити запит на оскарження операції в міжнародній платіжній системі", - написав представник банку в коментарях.

Але така відповідь ще більше розлютила клієнтку, оскільки їй ніхто не чітко не пояснив, чому банк двічі списав таку суму.

"Цікаво, Ви читаєте моє повідомлення про списання з мого рахунку подвійної оплати? Природно, що по першій оплаті були заповнені реквізити картки. Але мене цікавить на якій підставі банк допустив повторну оплату? І це без мого підтвердження! Це вина банку, а не якоїсь системи! Нехай вона ще 20 разів захоче списати гроші, але без моєї згоди і підтвердження це не припустимо! Так чи ні? Чи ви живете за нашим українським принципом «Хто усравсь? Невістка», тобто винні всі, але не ви?", - вона задалася питанням.

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