Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерном списании средств

О новом инциденте на тематическом сайте Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, национализированный ПриватБанк не смог защитить деньги клиентки и их без подтверждения на свой счет перевели мошенники.

"Регистрировалась на сайте КредитОнлайн. Оплату выставили 1,25. Я дала согласие и подтвердила платеж через Приват24 по смс. Но что происходит дальше… Дальше мне приходит квитанция, Покупка квартир Москва' и квитанция в рублях 500+. Захожу в Приват24 а там -199 грн. Позвонила оператору ПриватБанка. Ответ был из ряда вон… Оператор сказала следующее: "так как вы регистрировались на сайте и ваша карта стала привязана к этому сайту, платеж могли снять автоматически! У меня вопрос: "как такое может быть? Я подтверждаю платежи с переводом с одной своей карты на вторую отпечатком пальца. Ни это ли безопасность? Ни это ли та надёжная защита банка?", - задается вопросом возмущенная клиентка.

В ответ на возмущения сотрудник ПриватБанка посоветовал ей обратиться на сайт покупки недвижимости, чтобы отменить якобы привязку карты. Однако женщина уверяет, что не регистрировалась на том портале.

"Второй вариант, предложенный оператором, заблокировать карту… Я просто в шоке. У сайта Московские Квартиры полномочий больше чем у самого сайта Привет?", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

"Нам жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией и в то же время не хотим, чтобы между Вами и Банком были недоразумения. Позвольте объяснить, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете сайта или в службе поддержки данного сервиса. Если Вы не подтверждаете операцию по карте, по Вашему обращению в поддержку мы можем сформировать запрос на опротестование и направить его в международную платежную систему. Мы составили несколько простых правил, которые помогут Вам безопасно проводить оплаты в интернете", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка в комментариях.

Как сообщала Politeka, кредиты в Украине будут выдавать по-новому: за что грозит штраф, подробности.

Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

Также Politeka писала, что Приватбанк прижали к стенке: о чем важно знать украинцам.