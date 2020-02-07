Под ударом может оказаться каждый

Стало известно, как ПриватБанк блокирует карты украинцев

Об этом в интервью журналистам рассказал пресс-секретарь национализированного банка Олег Серга, передает Страна.

По его словам, сегодня 80% арестов банковских счетов в Приватбанке происходит в автоматическом режиме.

Речь идет о тех счетах, арест которых санкционируют по постановлением суда. Их проводят либо Государственная исполнительная служба, либо частные судебные исполнители. Причем решения об аресте счетов могут касаться самых разных споров и дел: от выплат алиментов и дорожных штрафов до решений по имущественным спорам.

Серга также отметил, что блокировка счетов происходит очень быстро - сразу после получения сообщения судебного исполнителями через специальную систему. Банк выясняет есть ли у него счет указанного лица, а после арестовывает его.

Отмечается, что система автоматической блокировки была внедрена весной 2019 года, и сейчас топ-чиновники хотят ее реализовать и в других банковских учреждениях.

Что касается списания средств, то оно происходит после блокировок в старом режиме - в бумажном формате.

"Выигравшая в суде сторона получает исполнительный лист. После чего обращается в банк, требуя арестовать счет и списать указанную в постановлении сумму в пользу победившей стороны. Есть процедура, и судебные исполнители ей строго следуют", - объяснил нюансы эксперт Ростислав Кравец.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк обвинили в неправомерном обнулении счетов. По словам клиентки, банк списал все деньги с ее дебетовой карты и загнал ее в минус.

«Моему возмущению нет предела, 01 октября 2019 с моей дебетной социальной карты сняли деньги и загнали карту в минус, на горячей линии ПриватБанка сказали, что это сбой или ошибка и дебетную карту в минус загнать нельзя. Обещали разобраться и вернуть средства на карту, потом прислали письмо что ещё 135 дней нужно для решения вопроса», - написала она, и потребовала объяснить, что происходит.

Отмечается, что банк, согласно правилам международных платежных систем сформировал запрос на опротестование операции по карте. Однако обжаловать данный платеж не удалось, поскольку был заключен договор между клиенткой финчреждения и сайтом

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Напомним, что ПриватБанк обнуляет счета и выставляет украинцам долги на десятки тысяч.

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