Государственный ПриватБанк обвинили в неправомерном списании денег со счета

Свою жалобу на тематическом портале Минфин оставила недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк дважды списал с ее счета 12 тысяч рублей и залез в кредитные средства.

"27 января переводила 12000 руб в Россию за обучающий курс. Все перевели, однако, как выяснилось через несколько дней, в течение 4 минут с меня сняли дважды по 12000 руб, да еще и влезли в кредитные деньги. Но СМСка с кодом на подтверждение оплаты приходила одна и о прошедшем платеже тоже одна.

Не пойму, как такое могло произойти. Менеджер Приватбанка пыталась объяснить это работой системы-посредника. Как бы не работал посредник, но перевод денег произвел Приватбанк и получается, что это ошибка, недоработка банка, а я теперь ищу возможность вернуть эти деньги, теряю на комиссиях, курсе руб-грн, трачу свое время. Очень хотелось бы услышать вразумительный, правдивый ответ...", - говорится в негативном отзыве.

ПриватБанк попытался нелепо оправдаться и заявил, что клиентка сама предоставила реквизиты карты, поэтому средства были сняты.

"Хотим обратить Ваше внимание, что торговая точка не может списать оплату, если ей не были предоставлены реквизиты карты при оплате. В нашем же случае были введены верно данные карты, в результате чего произведена оплата. Видим, что оператор сообщил Вам возможные варианты решения вопроса. По обращению в поддержку банка Вы можете сделать запрос на обжалование операции в международной платежной системе", - написал представитель банка в комментариях.

Но такой ответ еще больше взбесил клиентку, поскольку ей никто не внятно не объяснил, почему банк дважды списал такую сумму.

"Интересно, Вы читаете мое сообщение о списании с моего счета двойной оплаты? Естественно, что по первой оплате были заполнены реквизиты карты. Но меня интересует на каком основании банк допустил повторную оплату? И это без моего подтверждения! Это вина банка, а не какой-то системы! Пусть она еще 20 раз захочет списать деньги, но без моего согласия и подтверждения это не допустимо! Так или нет? Или вы живете по нашему украинскому принципу «Хто усравсь? Невістка», т.е. виноваты все, но не вы?", - задалась она вопросом.

Напомним, что ПриватБанк устраивает пытки для украинцев, гремит скандал: "Невозможно...".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк списывает деньги со счетов украинцев, причастна Россия: детали громкого скандала.

Также Politeka писала, что ПриватБанк объяснил, почему массово блокирует счета украинцев.