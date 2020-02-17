Податки планують нараховувати за європейськими стандартами

Про це пише Обозреватель.

Зокрема, в "Слузі народу" запропонували нараховувати українцям податки за європейською схемою: чим більше отримуєш, тим більше платиш.

За словами нардепів, така система називається прогресивною шкалою, і вона вже успішно діє у 22 з 28 країн Європейського Союзу, але така зміна торкнеться далеко не всіх українців.

Як відомо, у країнах ЄС максимальна ставка податку - 40%, ще в чотирьох державах - вище 50%. В Україні на даний момент – всього 18%, але в разі затвердження прогресивної шкали ставка буде від 18% до 54%.

За задумом ініціаторів, 18% платитимуть українці з доходом менше 47 тисяч гривень, а найвищу ставку в розмірі 54% платитимуть ті, у кого дохід вище 94,4 тисячі гривень.

Але високі податки доведеться платити не з усієї зарплати, а за певною шкалою:

47,2 тисячі – податок буде 18%;

З 47,2 тисячі гривень до 94,4 тисячі гривень – ставка 36%;

А от з різниці між 94,4 тисячі гривень і більше – 54%.

Експерти впевнені, що українці можуть приховувати свої офіційні доходи, щоб не платити захмарні податки, а це негативно позначиться на економіці країни.

Раніше ми розповідали про те, що українським водіям підготували новий податок. Відомо, що 16 січня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №1210, якою в Україні збільшено податок при продажу автомобілів та інших транспортних засобів. Платити більше доведеться бажаючим продати авто понад 2 рази в рік.

Якщо раніше в Україні діяла дві ставки податку при відчуженні авто або іншого транспорту, то зараз вводиться три. Відтепер найбільшу ставку сплатять ті власники, хто продає більше двох авто за рік - вона складе 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

При продажу одного транспортного засобу протягом року фізична особа, як і раніше, нічого не заплатить – ставка становить 0%. При продажу другого транспортного засобу за рік ставка також збережена на рівні 5%.

Нагадаємо, українці будуть по-новому платити податки.

А ще Politeka писала, що українцям підготували новий великий податок: торкнеться всіх.

Також Politeka повідомляла, що українцям підготували нові податки: коли запрацює і кого торкнеться.