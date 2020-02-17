Налоги планируют насчитывать по европейским стандартам

Об этом пишет Обозреватель.

В частности, в "Слуге народа" предложили насчитывать украинцам налоги по европейской схеме: чем больше получаешь, тем больше платишь.

По словам нардепов, такая система называется прогрессивной шкалой, и она уже успешно действует в 22 из 28 стран Европейского Союза, но такое изменение коснется далеко не всех украинцев.

Как известно, в странах ЕС максимальная ставка налога - 40%, еще в четырех государствах - выше 50%. В Украине на данный момент – всего 18%, но в случае утверждения прогрессивной шкалы ставка будет от 18% до 54%.

По задумке инициаторов, 18% будут платить украинцы с доходом менее 47 тысяч гривен, а самую высокую ставку в размере 54% будут платить те, у кого доход выше 94,4 тысячи гривен.

Но высокие налоги придется платить не со всей зарплаты, а по определенной шкале:

До 47,2 тысячи – налог будет 18%;

С 47,2 тысячи гривен до 94,4 тысячи гривен – ставка 36%;

А вот с разницы между 94,4 тысячи гривен и более – 54%.

Эксперты уверены, что украинцы могут скрывать свои официальные доходы, чтобы не платить заоблачные налоги, а это негативно отразится на экономике страны.

Ранее мы рассказывали о том, что украинским водителям уготовили новый налог. Известно, что 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1210, которым в Украине увеличен налог при продаже автомобилей и других транспортных средств. Платить больше придется желающим продать авто более 2 раза в год.

Если ранее в Украине действовала две ставки налог при отчуждении авто или другого транспорта, то сейчас вводится три. Отныне самую большую ставку оплатят те собственники, кто продает больше двух авто за год - она составит 18% от оценочной стоимости транспортного средства.

При продаже одного транспортного средства в течение года физическое лицо, как и раньше, ничего не заплатит – ставка составляет 0%. При продаже второго транспортного средства за год ставка также сохранена на уровне 5%.

Напомним, украинцы будут по-новому платить налоги.

А еще Politeka писала, что украинцам уготовили новый большой налог: коснется всех.

Также Politeka сообщала, что украинцам уготовили новые налоги: когда заработает и кого коснется.