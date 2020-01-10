Новый налог может быть введен для удобства и снижения нагрузки на фонд оплаты труда

Об этом в эфире радиостанции Новое время рассказал нардеп и руководитель профильного комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в "Слуге народа" выступают за объединение налога на доходы физических лиц, единого соцвзноса (ЕСВ) и военного сбора.

При этом минимальная ставка нового налога, как рассказывает соратник президента Владимира Зеленского, может составить 15%.

"Несмотря на то, что я осторожно отношусь к уменьшению давления на фонд оплаты труда, этот вопрос назрел, и мы готовы его рассмотреть, предложив соответствующие изменения в Налоговый кодекс. В том числе, мне кажется, что пора объединить ЕСВ, налог на доходы физических лиц и военный сбор", – объяснил Гетманцев нюансы нового налога.

Соратник президента утверждает, что украинский бизнес положительно относится к подобной инициативе, а объединение налогов позволит уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда.

"Я не готов говорить о каких-то окончательных суммах, но мы говорим о том, что минимальная ставка налога на доходы физических лиц –единого этого налога – должна составлять 15%. Сейчас 18%, это единая ставка. Мы говорим о том, что может быть умеренная прогрессия, и с больших доходов будет уплачиваться больше налогов. Соответственно, общий уровень налоговой нагрузки должен быть уменьшен", – подчеркнул нардеп от "Слуги народа".

Подытоживая, Даниил Гетманцев добавил, что поскольку ставка объединенного налога будет снижена, можно говорить о том, что военный сбор вскоре будет совсем отменен в Украине.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине в 2020 году могут взлететь вверх налоги. Все зависит от Верховной Рады, поскольку она должна утвердить закон о повышении размера прожиточного минимума.

При условии, что Рада поддержит этот документ, прожиточный минимум поднимется до 2123 гривен, а "минималка" - до 4723 гривен в месяц.

ФЛП на I группе упрощенной системы придется платить из кошелька по 1249,26 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).

Что касается ФЛП II группы, то они будут платить по 1983,66 грн в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 944,6 грн единого налога).

Для ФЛП III группы ситуация совершенно иная: размер единого налога будет зависеть от размера полученного дохода и системы, которую для себя в будущем выберет налогоплательщик. То есть, законодательство предусматривает 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на НДС, и 5% от общего дохода для тех, которые НДС не платят в казну государства.

Напомним, Рада приняла закон о незаконном обогащении: кто под прицелом.

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