У мережі з'явилася інформація про те, що українців зобов'яжуть декларувати свої доходи і сплачувати з них податки, в тому числі з грошових коштів, перерахованих з однієї банківської карти на іншу

За порушення передбачений штраф в розмірі 25% від суми податку на перший раз і 50% – при повторному випадку. До того ж сам податок таки теж доведеться заплатити. Виявилося, що подібне - не новина. У Податковому Кодексі вже багато років прописано це правило, але мало хто його виконує через слабкий контроль з боку фіскальщиків, передає "Сегодня".

Економіст Олександр Охріменко підтвердив, що в Україні дійсно податку підлягають всі доходи громадян. Аж до того, що подарований букет квітів можна назвати "доходом", з вартості якого слід сплатити податок. Однак, само собою зрозуміло, що навряд чи хтось серйозно над цим замислюється, але юридично це так.

Знову ж таки, щоб проконтролювати величезну кількість таких дрібних податків, потрібно тримати відповідний штат співробітників і мати потужні комп'ютерні програми, які відстежують всі без винятку рухи безготівкових грошей по банківських картах мільйонів українців.

За інформацією Охріменка, в зоні ризику на сьогодні виявляється небагато людей. Зокрема, ті, хто продає товари на суму понад 50 000 гривень за один платіж. А також порушники - ті хто, наприклад, не платить за комуналку або ухиляється від аліментів. Якщо на них подадуть до суду, то слідство може отримати доступ до банківської таємниці, а, значить, до будь-якого руху коштів по картці боржника. Як підсумок, можливо не тільки списання заборгованості, але й податків (у тому числі, штрафів).

Раніше ми повідомляли, в Україні зростає невдоволення з приводу платіжок за газ та опалення. Замість обіцяного наприкінці минулого року урядом Олексія Гончарука зниження українці бачать, як зростають цифри в їх платіжках.

Економічний аналітик Валентин Землянський назвав ситуацію "тарифним хороводом". Після зниження цифр в платіжках за грудень 2019 року, в січні 2020 року українці отримали платіжки із збільшеними цифрами.

"У простого споживача питання: ви ж обіцяли зниження, а де воно?", - задається питанням аналітик, так само як і його співвітчизники.

Окреме питання з приводу якості газу. Землянський нагадав, що Україна поступово переходить на систему обліку газу в енергетичних одиницях і відмовляється від "кубометрів". І це, на думку експерта, вірне рішення.

Адже як це працює в Європі: якщо калорійність газу нижче, то і плата повинна бути менше, незалежно від обсягу (кубометрів).

Правда, поки ще в нашій країні ця система "сира".

"Процес правильний, а реалізації немає", - додав Землянський, зазначивши, що контроль над якістю газу повинен здійснювати спеціальний держорган.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.