Українські банки незабаром знизять процентні ставки і будуть менше платити українцям, які зберігають гроші на депозитних рахунках

Про це стало відомо з сюжету новин "Спецкор" на 2+2, передає ТСН. У Нацбанку заявили, що мають намір знизити процентну ставку за гривневими депозитами до 10% річних, а доларові взагалі до 1%. Це, на думку фахівців, дозволить здешевити кредити, які необхідні для пожвавлення економіки.

Заступник голови НБУ Олег Чурій погоджується, що таке рішення буде шоком для багатьох українців. Особливо тих, хто звик заробляти на депозитах. Але банкіри вважають, що депозити повинні перестати бути способом заробітку. Як пояснив Чурій, банки повинні залучати гривні для дешевого кредитування. Тому ставки за депозитами в іноземній валюті знизяться до 1%.

Голова правління Національного депозитарію України Міндаугас Бакас запевняє, що низькі відсоткові ставки за депозитами свідчать про здорову економіку. За його словами, 10% - це оптимальна цифра для того, щоб люди могли заробити, а банки не втрачали гроші. Він упевнений, що через зниження ставки сильного відтоку депозитів не відбудеться.

Економісти відзначають, що в майбутньому в Україні більше не буде високих ставок за депозитами. Директор інвестиційної групи Олександр Куліков зазначає, що українській економіці потрібні дешеві кредити. Хоча б в районі 12%. Для цього банкам доведеться знизити відсоткові ставки за депозитами. Швидше за все, вони опустяться нижче 10%.

Як стало відомо, ставки впадуть відразу після того, як буде підписана нова програма співпраці з МВФ.

Раніше ми писали, що НБУ зменшить облікову ставку на наступний рік. Політичний аналітик Андрій Вігірінський заявив, що зараз економічна ситуація в країні настільки ризикова, що прогнозувати щось дуже важко. Знизивши ставку НБУ дає змогу банкам брати більш дешеві кредити, але в будь-який момент фінансовий регулятор може її знову підняти.

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