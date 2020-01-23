Співробітника Приватбанку звинуватили в крадіжці особистих коштів

Кричущий інцидент, за словами незадоволеного клієнта, стався в одному з відділень Приватбанку в Кривому Розі.

Він розповів, що йому перевели на карту 52 тисячі гривень, але через час ПриватБанк зняв дві тисячі.

"У 13:14 мені був виконаний на карту Приват переклад з Кривого Рогу відділення вул. Німецька 5 на суму 52 000 гривень. Рівно через 40 хвилин в 13:44 з мого рахунку банк зняв 2000 гривень пояснюючи тим, що касир помилково перевела 52000 гривень, а потім порахувала гроші, а там виявилося 50000! Тобто, касир Висощук Наталія спочатку відправляє гроші, а потім їх вважає…

Все було б зрозуміло, касир міг помилитися, але відправник за моїм проханням розібратися вчора прийшов у відділення де він відправляв гроші, щоб довідатися, чому були зняті з мене 2000 гривень, йому повідомили. такого випадку не було і поставили на чек друк Приватбанку! Відправник мені довів, що пересилав мені 52000 і дав номер телефону касира. Я зв'язався з касиром і вона мені повідомила. такого випадку не пам'ятає", - стверджує незадоволений клієнт.

Він також заявив, що при зверненні на гарячу лінію ПриватБанк продовжує "гнути свою лінію" і розповідає, що кошти були зняті через помилки касира.

"Загалом, зняли з мене 2000 гривень за вигаданим приводом. І це перший в Україні банк! Повернути банк Коломойському! Такого раніше не було! Будемо йти в інші банки. У мене і депозити в приваті на великі суми. Тепер стало страшно. Буду забирати…", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося неправильне враження про банк. Зі свого боку, нами була проведена ретельна перевірка даній ситуації, за результатами якої з Вами зв'яжеться співробітник банку", - відреагував на скаргу представник банку.

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