"Друга пенсія" в Україні снане реальністю, однак розміри виплат не обрадують

Уряд планує запровадити в Україні накопичувальний рівень пенсійної системи. З доходів українців буде відніматися певний відсоток, який в майбутньому дозволити отримувати так звану "другу пенсію", надбавку до страхової.

Експерти відзначають, що розмір другої пенсії буде напряму залежати від розміру відрахування. В цілому, кожен працюючий житель країни повинен буде переводити кошти на особовий рахунок.

У відповідному законопроекті, який знаходиться на розгляді в Раді, передбачено, що роботодавці будуть відраховувати на користь працівника 2% від зарплати, а працюючі українці заплатять 1%.

Втім, експерти відзначають марність такої системи. Експерт Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська підрахувала, що українцям з низькою зарплатою за 10 років реально накопичити не більше 1000 доларів.

"Якщо у людини зарплата, умовно, 5000 гривень, то 1% - це 50 гривень, тобто 2 долара. За рік - 24 долари. Якщо додати 2% від роботодавця, вийде близько 75 доларів в рік. Навіть якщо це буде 100 доларів, то за десять років людина "накопичить" до 1000 доларів. Адміністрування цього внеску, думаю, вийде дорожче. До того ж ці кошти "з'їсть" інфляція, і вийде навіть негативна ефективність ", - зазначила експерт в коментарі для "Апостроф"

Більш ефективним способом накопичення експерт називає депозити та інші інвестиції, які дозволять формувати дополниельный дохід ще до настання пенсії.

Зазначимо, пенсійна програма впроваджується у рамках виконання зобов'язань перед міжнародними інституціями з метою збільшити коефіцієнт заміщення (частина прибутку, яка залишається у працівника після його виходу на пенсію) до 40%. Зараз він в середньому по Україні складає 20%, а для людей у віці 70-80 років може становити навіть 10-15%.

Нагадаємо, пенсіонерам зменшать розмір виплат.

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