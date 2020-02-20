Украинские банки в скором времени снизят процентные ставки и будут меньше платить украинцам, которые хранят деньги на депозитных счетах

Об этом стало известно из сюжета новостей "Спецкор" на 2+2, передает ТСН. В Нацбанке заявили, что намерены снизить процентную ставку по гривневым депозитам до 10% годовых, а долларовые вообще до 1%. Это, по мнению специалистов, позволит удешевить кредиты, которые необходимы для оживления экономики.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий соглашается, что такое решение будет шоком для многих украинцев. Особенно тех, кто привык зарабатывать на депозитах. Но банкиры считают, что депозиты должны перестать быть способом заработка. Как объяснил Чурий, банки должны привлекать гривны для дешевого кредитования. Поэтому ставки по депозитам в иностранной валюте упадут до 1%.

Глава правления Национального депозитария Украины Миндаугас Бакас уверяет, что низкие процентные ставки по депозитам свидетельствуют о здоровой экономике. По его словам, 10% - это оптимальная цифра для того, чтобы люди могли заработать, а банки не теряли деньги. Он уверен, что из-за снижения ставки сильного оттока депозитов не произойдет.

Экономисты отмечают, что в будущем в Украине больше не будет высоких ставок по депозитам. Директор инвестиционной группы Александр Куликов отмечает, что украинской экономике нужны дешевые кредиты. Хотя бы в районе 12%. Для этого банкам придется снизить процентные ставки по депозитам. Скорее всего, они опустятся ниже 10%.

Как стало известно, ставки упадут сразу после того, как будет подписана новая программа сотрудничества с МВФ.

Ранее мы писали, что НБУ уменьшит учетную ставку на следующий год. Политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что сейчас экономическая ситуация в стране настолько рисковая, что прогнозировать что-либо очень трудно. Понизив ставку НБУ дает возможность банкам брать более дешевые кредиты, но в любой момент финансовый регулятор может ее снова поднять.

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