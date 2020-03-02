Стали відомі подробиці підвищення розміру виплат по безробіттю в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Фонду співстрахування.

Відомо, що з 1 березня розмір мінімальної допомоги зріс з 1630 до 1800 грн. Максимальний розмір виплати становить 8400 гривень.

Для того, щоб отримувати виплати від держави, потрібно звільнитися за згодою сторін. Якщо вказати причину "за власним бажанням", то гроші українці почнуть отримувати лише через три місяці.

"Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться у законодавстві.

Щоб отримувати більші виплати, повинні бути реалізовані наступні умови:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Відповідно до законодавства, перші три місяці українцям платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%.

При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють на три фонду, один з яких – фонд по безробіттю.

Раніше ми розповідали про те, що українцям обіцяли підвищити розмір допомоги по безробіттю. Про це заявила заступник міністра економіки Юлія Свіріденко.

«Зростання витрат на активні програми сприяння зайнятості в 2020 році будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності безробітних на ринку праці, підвищення можливостей для працевлаштування, а також зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили», - зазначила вона.

Передбачається, що мінімум 1800 грн отримуватимуть українці, яким виплати призначаються у зв'язку з обліком заробітної плати і страхового стажу. Якщо це не буде зроблено, то безробітний буде отримувати 650 гривень.

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