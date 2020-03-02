Стали известны подробности повышения размера выплат по безработице в Украине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Фонда сострахования.

Известно, что с 1 марта размер минимального пособия вырос с 1630 до 1800 грн. Максимальный размер выплаты составляет 8400 гривен.

Для того, чтобы получать выплаты от государства, нужно уволиться по согласию сторон. Если указать причину "по собственному желанию", то деньги украинцы начнут получать только спустя три месяца.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – сказано в законодательстве.

Чтобы получать большие выплаты, должны быть реализованы следующие условия:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Согласно законодательству, первые три месяца украинцам платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%.

При этом получать деньги можно на протяжении 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам обещали повысить размер пособия по безработице. Об этом заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

«Рост расходов на активные программы содействия занятости в 2020 году будут способствовать повышению конкурентоспособности безработных на рынке труда, повышение возможностей для трудоустройства, а также уменьшению дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы», - отметила она.

Предполагается, что минимум 1800 грн будут получать украинцы, которым выплаты назначаются в связи с учетом заработной платы и страхового стажа. Если это не будет сделано, то безработный будет получать 650 гривен.

Напомним, выплаты для безработных украинцев резко вырастут: названы новые суммы.

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