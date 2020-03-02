Націоналізований ПриватБанк знову "відзначився" перед клієнтами

Деталі нового скандалу на тематичному порталі Мінфін розкрила незадоволена клієнтка.

За її словами, ПриватБанк, залякуючи літньої людини, змусив взяти кредитну карту.

"26 лютого 2020 року моя мама прийшла у це відділення, щоб замінити карту для виплат так як в неї закінчився термін дії. Менеджер Галина, шляхом надання неправдивої інформації і залякуванням змусила маму взяти кредитну картку, від якої вона наполегливо відмовлялась", - зазначила вона.

Клієнтка також розцінила дії державного ПриватБанку як "шахрайство".

"Менеджер Галина, сказала, що мама не може відмовитись від кредитки, так як умови тут ставить банк, що вона не зможе розраховуватись карткою для виплат у магазинах, якщо не візьме кредитку. Що вона повинна обов'язково здійснити покупку розрахувавшись кредиткою до 25.03.20р. Мені здається, що це вже шахрайство, для виконання плану по кредитам", - резюмувала вона у своєму відгуку.

Представник банку спробував відхреститися від звинувачень та заявив, що дії колеги не є офіційною позицією ПриватБанку.

"Нам дуже шкода, що Ваша мама стикнулась з такою ситуацією. Дозвольте пояснити, що описана Вами ситуація не є позицією банку. Для того, щоб ми могли детально перевірити інформацію, просимо Вашу маму особисто звернутись до нас приватним повідомленням, або за будь-яким офіційним каналом комунікацій", - зазначив він у коментарях під негативним відгуком.

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