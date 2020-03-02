Национализирован ПриватБанк снова "отличился" перед клиентами

Детали нового скандала на тематическом портале Минфин раскрыла недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк, запугивая пожилого человека, заставил взять кредитную карту.

"26 февраля 2020 года моя мама пришла в это отделение, чтобы заменить карту для выплат так как у нее закончился срок действия. Менеджер Галина, путем предоставления ложной информации и запугиванием заставил маму взять кредитную карту, от которой она упорно отказывалась", - отметила она.

Клиентка также расценила действия государственного Приватбанка как "мошенничество".

"Менеджер Галина, сказала, что мама не может отказаться от кредитки, так как условия здесь ставит банк, что она не сможет рассчитываться картой для выплат в магазинах, если не возьмет кредитку. Что она должна обязательно осуществить покупку рассчитавшись кредиткой до 25.03.20 г. Мне кажется, что это уже мошенничество, для выполнения плана по кредитам", - резюмировала она в своем отзыве.

Представитель банка попытался откреститься от обвинений и заявил, что действия коллеги не являются официальной позицией Приватбанка.

"Нам очень жаль, что Ваша мама столкнулась с такой ситуацией. Позвольте объяснить, что описанная Вами ситуация не является позицией банка. Для того, чтобы мы могли детально проверить информацию, просим Вашу маму лично обратиться к нам приватным сообщением, или по любым официальным каналом коммуникаций", - отметил он в комментариях под негативным отзывом.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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