ПриватБанк знову приголомшив українців своїм "якісним" сервісом

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, клієнти поскаржилися на масштабний збій у роботі сервісу Приват24, через який українці роблять онлайн-платежі.

Відомо, що проблеми були зафіксовані вчора, 2 березня.

Деякі клієнти поскаржилися, що у них не проходили онлайн-платежі в сервісі Приват24.

В інших спостерігалися проблеми з авторизацією в системі націоналізованого банку. Клієнти або чекали завантаження по 5-7 хвилин, або їх просто "викидало" з програми.

Більш того, користувачі активно скаржилися на те, що у них підтвердження онлайн-платежів затягувалося на півгодини, через що гроші буквально "зависали" в системі і не доходили до потрібних адресатів.

В Приватбанку підтвердили, що технічний збій дійсно був. А проблеми були усунені протягом однієї години.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк закликав українців запастися готівкою. Повідомлялося, що державний банк запланував оновити процесинг, з-за чого могли спостерігатися збої в роботі.

Відомо, що проводилося оновлення з 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00.

Українцям рекомендували завчасно здійснити всі заплановані фінансові операції, а для оплати товарів і послуг офлайн необхідно було мати з собою готівку.

Також ми повідомляли, що ПриватБанк не повертає гроші навіть після смерті. За словами незадоволеною клієнтки, її рідний брат в березні 2019 року відкрив депозит в Приватбанку, але помер вже в липні.

Проте банк відмовляє їй, єдиній спадкоємиці, в поверненні коштів з вкладу. Відразу після смерті її брата ПриватБанк заблокував картку, з якої нараховувалися відсотки, після чого її направили до нотаріуса.

Жінка звернулася у відділення Приватбанку зі свідоцтвом про смерть рідного брата, але банк відмовив у поверненні коштів і відсотків.

Вона також зажадала від керівництва націоналізованого Приватбанку пояснень, як могла статися така ситуація.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.