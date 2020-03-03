ПриватБанк вновь огорошил украинцев своим "качественным" сервисом

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, клиенты пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Приват24, через который украинцы совершают онлайн-платежи.

Известно, что проблемы были зафиксированы вчера, 2 марта.

Некоторые клиенты пожаловались, что у них не проходили онлайн-платежи в сервисе Приват24.

У других же наблюдались проблемы с авторизацией в системе национализированного банка. Клиенты либо ждали загрузку по 5-7 минут, либо их просто "выкидывало" из приложения.

Более того, пользователи активно жаловались на то, что у них подтверждение онлайн-платежей затягивалось на полчаса, из-за чего деньги буквально "зависали" в системе и не доходили до нужных адресатов.

В ПриватБанке подтвердили, что технический сбой действительно был. А проблемы были устранены в течение одного часа.

Ранее мы рассказывали о том, что ПриватБанк призвал украинцев запастись наличкой. Сообщалось, что государственный банк запланировал обновить процессинг, из-за чего могли наблюдаться сбои в работе.

Известно, что обновление проводилось с 29.02 на 01.03. 01:00 до 07:00.

Украинцам рекомендовали заблаговременно осуществить все запланированные финансовые операции, а для оплаты товаров и услуг офлайн необходимо было иметь с собой наличные.

Также мы сообщали, что ПриватБанк не возвращает деньги даже после смерти. По словам недовольной клиентки, ее родной брат в марте 2019 года открыл депозит в ПриватБанке, но скончался уже в июле.

Однако банк отказывает ей, единой наследнице, в возврате средств с вклада. Сразу после смерти ее брата ПриватБанк заблокировал карту, по которой начислялись проценты, после чего ее направили к нотариусу.

Женщина обратилась в отделение ПриватБанка со свидетельством о смерти родного брата, но банк отказал в возврате средств и процентов.

Она также потребовала от руководства национализированного ПриватБанка объяснений, как могла произойти такая ситуация.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.