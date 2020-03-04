Державний ПриватБанк продовжує масово урізати українцям кредитні ліміти

Про новий випадок на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк без будь-якого попередження урізав йому кредитний ліміт.

Він також обурився і зажадав від представників банку озвучити хоч кілька алгоритмів, за якими йому "обнулили" кредитний рейтинг на карті.

"Тепер без відома клієнтів змінюють кредитний ліміт. І це при тому, що я клієнт більше 10 років. Говоріть більше 100 алгоритмів керуючих лімітом? Будьте ласкаві перерахуйте хоча б 5-6 основних алгоритмів. У зв'язку з цим закриваю карту універсальна через непотрібність. Обслуговування в 20 гривень, доступ лівих сайтів до засобів і ваш жахливий дизайн Приват24. Втратили клієнтів. На заміну є купа інших банків", - написав клієнт у своєму негативному відкликання.

Представник банку за шаблоном відповів на критику і заявив, що ПриватБанк може повернути йому кредитний ліміт, але при деяких умовах.

"Дійсно, під час встановлення і зміну кредитного ліміту банк враховує сотні факторів, таких як кредитна історія в Приватбанку і УБКІ, наявність інших продуктів банку, надання або відсутність додаткових документів, які можуть вплинути на рішення банку. Ви можете продовжувати користуватися картою, як особистою, і надалі банк може переглянути свою позицію щодо надання ліміту. З питання оплати на сторонніх сайтах, то в першу чергу необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах і підтвердивши авторизацію карти, Ви даєте згоду на подальші списання з карти без додаткового підтвердження. У подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - написав він у коментарях під негативним відгуком клієнта.

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