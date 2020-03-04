Государственный ПриватБанк продолжает массово урезать украинцам кредитные лимиты

О новом случае на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк без какого-либо предупреждения отключил ему популярную услугу.

Он также возмутился и потребовал от представителей банка озвучить хоть несколько алгоритмов, по которым ему "обнулили" кредитный рейтинг на карте.

"Теперь без ведома клиентов меняют кредитный лимит. И это при том, что я клиент более 10 лет. Говорите более 100 алгоритмов управляющих лимитом? Будьте добры перечислите хотя бы 5-6 основных алгоритмов. В связи с этим закрываю карту универсальная по причине ненужности. Обслуживание в 20 гривен, доступ левых сайтов к средствам и ваш ужасный дизайн Приват24. Потеряли клиентов. На замену есть куча других банков", - написал клиент в своем негативном отзыве.

Представитель банка по шаблону ответил на критику и заявил, что ПриватБанк может вернуть ему кредитный лимит, но при некоторых условиях.

"Действительно, при установлении и изменении кредитного лимита банк учитывает сотни факторов, таких как кредитная история в ПриватБанке и УБКИ, наличие других продуктов банка, предоставление или отсутствие дополнительных документов, которые могут повлиять на решение банка. Вы можете продолжать пользоваться картой, как личной и в дальнейшем банк может пересмотреть свою позицию относительно предоставления лимита. По вопросу оплаты на сторонних сайтах, то в первую очередь необходимо понимать, что оставляя данные карточки на сторонних сайтах и ​​подтвердив авторизацию карты, Вы даете согласие на дальнейшие списания с карты без дополнительного подтверждения. В подобной ситуации, отвязать карту можно в личном кабинете данного сайта или сервиса", - написал он в комментариях под негативным отзывом клиента.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги испарились.