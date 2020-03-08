Це вже далеко не перший подібний випадок

Українці ошелешені рівнем сервісу націоналізованого ПриватБанку

Відповідний негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За словами клієнта, ПриватБанк заблокував його рахунки після незаконного рішення приватного нотаріуса.

"Було відкрито виконавче провадження приватним нотаріусом (незаконно) почали розбиратись, адвокат, суд.І тут виявилось що моїх два зарплатні рахунки заблокованно. Звернення в банк нічого не дали, банк відмовився надавати інформацію в зв'язку з чим заблоковані. Довелося з адвокатом відправляти 2 офіційних запити. Також направленно листа до приватного виконавця. Виконавець надіслав відповідь що: "Відповідно до ч.3 ст 52 закону України про виконавче провадження не підлягають арешту кошти із спеціальним режимом використання, звернення на які заборонено законом.Обов'язок банку повернути постанову без прийняття якщо рахунок має спеціальний режим використання", - зазначив деталі скандалу незадоволений клієнт.

Він також задався питанням, на якій підставі державний ПриватБанк порушив законодавство та заблокував його рахунки.

"Водночас надійшла відповідь з банку: "Отримавши зазначений документ про арешт коштів, банк був забов'язани прийняття його до виконання та накласти арешт". Без аналізу правомірності накладання арешту на кошти. Тепер питання як банк міг грубо порушити закон України і заблокувати зарплатні рахунки!?", - підсумував він.

"Добрий день! Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять", - відреаугував на скаргу представник банку.

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