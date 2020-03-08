Это уже далеко не первый подобный случай

Украинцы ошарашены уровнем сервиса национализированного Приватбанка

Соответствующий негативный отзыв появился на тематическом портале Минфин.

По словам клиента, ПриватБанк заблокировал его счета после незаконного решения частного нотариуса.

"Было открыто исполнительное производство частным нотариусом (незаконно) начали разбираться, адвокат, суд.И тут оказалось что моих два зарплатные счета заблокованно. Обращение в банк ничего не дали, банк отказался предоставлять информацию в связи с чем заблокированы. Пришлось с адвокатом отправлять 2 официальных запроса. Также направленно письмо частного исполнителя. Исполнитель прислал ответ что: "Согласно ч.3 ст 52 закона Украины об исполнительном производстве не подлежат аресту денежные средства со специальным режимом использования, обращения на которые запрещено законом. Обязанность банка вернуть постановление без принятия если счет имеет специальный режим использования", - отметил детали скандала недовольный клиент.

Он также задался вопросом, на каком основании государственный ПриватБанк нарушил законодательство и заблокировал его счета.

"В то же время пришел ответ из банка: "Получив указанный документ об аресте денежных средств, банк был обязан принять его к исполнению, наложить арест". Без анализа правомерности наложения ареста на денежные средства. Теперь вопрос как банк мог грубо нарушить закон Украины и заблокировать зарплатные счета!?", - подытожил он.

"Добрый день! Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вам сразу сообщат", - відреаугував на жалобу представитель банка.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".