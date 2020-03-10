ПриватБанк залишив клієнтку без грошей через збій в системі

Про це незадоволена клієнтка розповіла на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, 5 березня вона зробила покупку, а через пару днів ПриватБанк загнав її карту в мінус.

"Мене звуть Олена. Трапилась зі мною така історія. Допоможіть вирішити будь ласка. Я отримую зарплату на карту ПриватБанк для виплат, 5 березня я отримала зарплату, зробила Покупки, 7 березня вночі мою карту увігнали в мінус, кажуть ваші кошти знаходяться в резерві, подала заявку на повернення коштів, пояснюють нібито торгові точки списали двічі. Чекайте відповідь 11 днів. Я не можу зрозуміти як таке може бути?! Пахне махінаціями та шахрайством", - розповіла клієнтка.

Жінка також в подиві, оскільки через Приватбанк вона залишилася без грошей і попросила допомоги у інших клієнтів, які могли стикатися з такою проблемою.

"Може звернутися в поліцію?! Або як діяти в такій ситуації. Сиджу без гроша. Боюся за следующию зарплату. Благаю допоможіть. До того ж у мене немає нікого. Я вихованка школи інтернат. Живу на знімній квартирі. Працюю ночами в супермаркеті. Допоможіть", - резюмувала вона.

"Можуть виникати такі ситуації, що при спробі оплати карткою, сума на картці заблокована, але товар або послуга не отримана. У більшості випадків такі блокування скасовуються протягом кількох днів з моменту проведення операції за ініціативою точки. Власник карти, якщо у нього є підтвердження неуспішного проведення операції (копія чека повернення товару, скасування операції та ін.), Може звернутися в підтримку ПриватБанку і залишити заявку на розблокування суми. У будь-якому випадку, сума транзакції, що не відбулася, повертається на баланс картки протягом 11 днів. ", - відреагував на скаргу представник банку.

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