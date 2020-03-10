ПриватБанк оставил клиентку без денег из-за сбоя в системе

Об этом недовольная клиентка рассказала на тематическом портале Минфин.

По ее словам, 5 марта она сделала покупку, а через пару дней ПриватБанк загнал ее карту в минус.

"Меня зовут Елена. Случилась со мной такая история. Помогите решить пожалуйста. Я получаю зарплату на ПриватБанк карту для выплат, 5 марта я получила зарплату, сделала Покупки, 7 марта ночью мою карту вогнали в минус, говорят ваши средства находятся в резерве, подала заявку на возврат средств, поясняют якобы торговые точки списали дважды. Ждите ответа 11 дней. Я не могу понять как такое может быть?! Попахивает махинациями и мошенничеством", - рассказала клиентка.

Женщина также в недоумении, поскольку из-за ПриватБанка она осталась без денег и попросила помощи у других клиентов, которые могли сталкиваться с такой проблемой.

"Может обратиться в полицию?! Или как действовать в такой ситуации. Сижу без гроша. Боюсь за следующию зарплату. Умоляю помогите. К тому же у меня нет никого. Я воспитанница школы интернат. Живу на съемной квартире. Работаю ночами в супермаркете. Помогите", - резюмировала она.

"Могут возникать ситуации, при попытке оплаты карточкой, сумма на карточке заблокирована, но товар или услуга не получена. В большинстве случаев такие блокировки отменяются в течение нескольких дней с момента проведения операции по инициативе точки. Владелец карты, если у него есть подтверждение неуспешного проведения операции (копия чека возврат товара, отмена операции и др.), Может обратиться в поддержку ПриватБанка и оставить заявку на разблокировку суммы. В любом случае, сумма транзакции, не состоялась, возвращается на баланс карты в течение 11 дней", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.