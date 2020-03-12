Клієнт ПриватБанка поскаржився, сто на його карті з'явився «незаконний» штраф

Про це йдеться на порталі «Мінфін»

«У лютому 2020 року спілкувався з оператором банку і мене проінформували про суму залишку боргу 1010гр., якщо я сплачу до кінця лютого 2020 штрафів не буде. 23.02.2020 сплатив останній борг, на карті став позитивний залишок. 12.03.2020 закрити рахунок не зміг, так як на карті знову борг -30гр. за використання кредиту, кредитом не користувався! Кредитом не користувався, з карткою операцій не проводив, за що зняли гроші не розумію… Даний штраф немає можливості оплатити і вважаю його незаконним. Карта заблокована», - написав клієнт банку.

Зазначимо, представник банку відреагував на ситуацію.

«Ми не хочемо, щоб між нашими Клієнтами та банком були непорозуміння. Дозвольте зауважити, що% не нараховується на суму заборгованості за якийсь певний день, а проводиться аналіз усього періоду, так як в різні дні сума заборгованості різна.Якщо карта не перебувала у пільговому періоді (як і було), була списана комісія навіть при повному погашенні - за ті дні, коли на рахунку була заборгованість. Детальний розрахунок нарахування відсотків доступний у виписці web Приват24 https://privat24.ua. При натисканні на операцію списання% натисніть, будь ласка, Показати розрахунок», - відповіли клієнту.

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