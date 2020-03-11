Державний ПриватБанк почав масово блокувати рахунки українців через непогашені штрафи

Як передає Politeka.net, про це в соціальних мережах розповідають клієнти банку.

Виявилося, що ПриватБанк блокує рахунки тих українців, яким раніше виписали штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Найцікавіше, що банк блокує усі кошти на рахунку, а не потрібну суму для оплати штрафу.

ПриватБанк попереджає українців про блокування, відправляючи їм відповідне повідомлення в мобільний банкінг.

При спробі дізнатися подробиці арешту, клієнтів відсилають до виконавчої служби. Дізнатися у операторів ні суму штрафу, ні у якій справі був накладений арешт – не можна.

Українці також скаржаться, що додзвонитися до конкретного виконавця неможливо – лінія зайнята або виклик залишається без відповіді.

Відповідно до законодавства, штраф за неправильну парковку становить 510 грн., якщо автомобіль не створює перешкоди та небезпеки для руху – 255 грн. Але через нововведення Приватбанку українці повністю залишаються без грошей, адже банк блокує їм доступ до своїх коштів.

Раніше ми розповідали про те, що ПриватБанк заганяє рахунку українців в мінус. За словами клієнтки, вона спершу зробила покупку, а через пару днів банк загнав її карту в негативний баланс.

Жінка також в подиві, оскільки через Приватбанк вона залишилася без грошей і попросила допомоги у інших клієнтів, які могли стикатися з такою проблемою.

"Може звернутися в поліцію?! Або як діяти в такій ситуації. Сиджу без гроша. Боюся за следующию зарплату. Благаю допоможіть. До того ж у мене немає нікого. Я вихованка школи інтернат. Живу на знімній квартирі. Працюю ночами в супермаркеті. Допоможіть", - резюмувала вона.

В Приватбанку відхрестилися від звинувачень і заявили, що повторна транзакція могла статися з вини торговельного майданчика, а кошти, які списані з її рахунку, можуть висіти в резерві до 11 днів.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

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