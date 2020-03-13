Українцям не варто піддавати себе небезпеки і приходити в відділення Приватбанку

Про це поінформувала прес-служба націоналізованого банку, передає Politeka.net.

Як відомо, Україна вже другий день поспіль живе в умовах карантину через нові випадки зараження коронавірусом.

Зокрема, державний ПриватБанк порекомендував українцям дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.

Крім цього, у банку закликали досвідчених клієнтів навчити старших родичів користуватися мобільним банкінгом Приват24, щоб не піддавати ні себе, ні співробітників Приватбанку небезпеки через коронавірус.

"Ми дуже просимо вас навчити своїх батьків, бабусь, дідусів, старших сусідів користуватися Приват24, адже люди у віці 50+ ризикують більше за інших", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали про те, що державний ПриватБанк не повертає гроші навіть після смерті. За словами незадоволеною клієнтки, її рідний брат в березні 2019 року відкрив депозит в Приватбанку, але помер вже в липні.

Проте банк відмовляє їй, єдиній спадкоємиці, в поверненні коштів з вкладу. Відразу після смерті її брата ПриватБанк заблокував картку, з якої нараховувалися відсотки, після чого її направили до нотаріуса.

Жінка звернулася у відділення Приватбанку зі свідоцтвом про смерть рідного брата, але банк відмовив у поверненні коштів і відсотків.

Вона також зажадала від керівництва націоналізованого Приватбанку пояснень, як могла статися така ситуація.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати



Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.