Украинцам не стоит подвергать себя опасности и заходить в отделения ПриватБанка

Об этом проинформировала пресс-служба национализированного банка, передает Politeka.net.

Как известно, Украина уже второй день подряд живет в условиях карантина из-за новых случаев заражения коронавирусом.

В частности, государственный ПриватБанк порекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.

Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.

"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что государственный ПриватБанк не возвращает деньги даже после смерти. По словам недовольной клиентки, ее родной брат в марте 2019 года открыл депозит в ПриватБанке, но скончался уже в июле.

Однако банк отказывает ей, единой наследнице, в возврате средств с вклада. Сразу после смерти ее брата ПриватБанк заблокировал карту, по которой начислялись проценты, после чего ее направили к нотариусу.

Женщина обратилась в отделение ПриватБанка со свидетельством о смерти родного брата, но банк отказал в возврате средств и процентов.

Она также потребовала от руководства национализированного ПриватБанка объяснений, как могла произойти такая ситуация.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.