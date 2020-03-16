Клієнт не зміг забрати з Приватбанку свій депозит

Про це він розповів на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, влітку 2019 року він хотів забрати свої гроші з депозиту з Приватбанку, оскільки не планував продовжувати угоду, але його рахунки були заблоковані.

"У серпні 2019 року закінчувався термін мого депозиту терміном на один рік. 16 липня 2019 року виконавчою службою було накладено арешт на мої рахунки, в тому й числі і депозит. У зазначений 5 денний термін для переоформлення депозиту я звертався на гарячу лінію, у відділення для розірвання депозиту або як варіант виведення на заарештований рахунок карти Універсальною, оскільки продовжувати депозит у сформованій ситуації не збирався. В моєму проханні було відмовлено через накладені арешти", - підкреслив він.

Клієнт також додав, що в даний момент врегулював питання з виконавцями і хотів би повернути свої гроші.

"На даний момент я частково врегулював питання, пов'язані з виконавчим провадженням, мої рахунки розблоковані банком, в зв'язку з чим я хотів би достроково отримати свої гроші, щоб мати можливість продовжити погашення наявної заборгованості", - резюмував він.

"Нам дуже шкода, що Ви зіткнулися з такою ситуацією. Дозвольте зауважити, що у разі надходження в банк запиту від Державної виконавчої служби, банк повинен дотримуватися постанови, що надійшла. Що ж стосується Вашого вкладу, у випадку, якщо депозит не терміновий, Ви можете його розірвати у відповідності з діючими умовами вкладу. У разі оформлення строкового депозиту, його розірвання можливо тільки по закінченню терміну вкладу", - пояснив йому в коментарях представник банку всю ситуацію з депозитом.

Раніше ми також розповідали про те, що клієнт ПриватБанка поскарживля на необґрунтовано нарахований кредит. За його словами, він використовував картку тільки два рази.

"Я хотів відкрити карту, менеджер дівчина запропонувала мені GOLD картку, сказала мені буде зручніше з нею. Я особливо в деталі не вникав. Скористався я нею рівно 2 рази і то дрібні операції і закинув її так, як поїхав в іншу країну. Через 2 роки повернувся і дізнаюся що у мене кредит на цій карті банк нарахував 500$ при цьому жодних попереджень не було. Ось це справжнє кидалово людей. Найжахливіший банк і аферисти, нікому не рекомендую", - обурився клієнт.

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