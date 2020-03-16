Клиент не смог забрать из ПриватБанка свой депозит

Об этом он рассказал на тематическом портале Минфин.

По его словам, летом 2019 года он хотел забрать свои деньги с депозита из ПриватБанка, поскольку не планировал продлевать соглашение, но его счета оказались заблокированы.

"В августе 2019 года, заканчивался срок моего депозита сроком на один год. 16 июля 2019 года исполнительной службой был наложен арест на мои счета, в том и числе и депозит. В указанный 5 дневный срок для переоформления депозита я обращался на горячую, в отделение для расторжения депозита или как вариант вывода на арестованный счет карты Универсальной, т.к. продлять депозит в сложившейся ситуации не собирался. В моей просьбе было отказано, по причине наложенных арестов", - подчеркнул он.

Клиент также добавил, что в данный момент урегулировал вопросы с исполнителями и хотел бы вернуть свои деньги.

"На данный момент я частично урегулировал вопросы связанные с исполнительным производством, мои счета разблокированы банком, в связи с чем я хотел бы досрочно получить свои деньги, чтобы иметь возможность продолжить погашения имеющейся задолженности", - резюмировал он.

"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Позвольте заметить, что в случае поступления в банк запроса от Государственной исполнительной службы, банк должен следовать постановлению, поступившей. Что же касается Вашего вклада, в случае, если депозит не срочный, Вы можете его разорвать в соответствии с действующими условиями вклада. В случае же оформления срочного депозита, его расторжение возможно только по истечению срока вклада", - объяснил ему в комментариях представитель банка всю ситуацию с депозитом.

Также мы ранее рассказывали о том, что клиент ПриватБанка пожаловался на необоснованно насчитанный кредит. По его словам, он использовал карточку только два раза.

"Я хотел открыть карту, менеджер девушка мне предложила GOLD карту, сказала мне будет удобнее с ней. Я особо в детали не вникал. Воспользовался я ней ровно 2 раза и то мелкие операции и забросил ее так как уехал в другую страну. Через 2 года вернулся и узнаю что у меня кредит на этой карте банк насчитал 500$ при этом ни каких предупреждений не было. Вот это настоящее кидалово людей. Самый ужасный банк и аферисты, никому не рекомендую", - возмутился клиент.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.