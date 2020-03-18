ПриватБанк намагається захистити своїх клієнтів від смертоносного коронавіруса COVID-19
Повідомляється, що керівництво банку вводить у всіх відділеннях санітарну годину.
Про це в інтерв'ю журналістам представник Приватбанку Олександр Жильцов, передає портал 24.
За його словами, тепер у кожному відділенні буде обов'язковий обідня перерва з 12:30 до 13:30, під час якого буде проводиться повна санітарна обробка відділення.
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Санітарна обробка передбачає:
- обробку дверних ручок, клавіатур банкоматів, терміналів;
- вологе прибирання відділення з використанням дезінфікуючих або антибактеріальних засобів;
- загальна провітрювання приміщення.
Жильцов також зазначив, що зараз щодня перевіряють наявність антисептичних засобів і засобів самозахисту працівників у відділеннях Приватбанку. А тих співробітників, які мають ГРВІ, не допускають до роботи.
"Банк рекомендує клієнтам відділень чекати своєї черги на свіжому повітрі", - підкреслив він.
Крім цього, українцям рекомендують мінімізувати використання готівки і відвідування відділень і перейти на віддалені канали для банківських операцій. Незважаючи на це, банкомати і термінали працюють у звичайному режимі.
Раніше ПриватБанк рекомендував українцям дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.
Крім цього, у банку закликали досвідчених клієнтів навчити старших родичів користуватися мобільним банкінгом Приват24, щоб не піддавати ні себе, ні співробітників Приватбанку небезпеки з-за коронавіруса.
"Ми дуже просимо вас навчити своїх батьків, бабусь, дідусів, старших сусідів користуватися Приват24, адже люди у віці 50+ ризикують більше за інших", - говорилося в повідомленні прес-служби Приватбанку.
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