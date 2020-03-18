ПриватБанк пытается обезопасить своих клиентов от смертоносного коронавируса COVID-19
Сообщается, что руководство банка вводит во всех отделениях санитарный час.
Об этом в интервью журналистам представитель ПриватБанка Александр Жильцов, передает портал 24.
По его словам, теперь в каждом отделении будет обязательный обеденный перерыв с 12:30 до 13:30, во время которого будет проводится полная санитарная обработка отделения.
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Санитарная обработка предусматривает:
- обработку дверных ручек, клавиатур банкоматов, терминалов;
- влажную уборку отделения с использованием дезинфицирующих или антибактериальных средств;
- общее проветривание помещения.
Жильцов также отметил, что сейчас ежедневно проверяют наличие антисептических средств и средств самозащиты сотрудников в отделениях ПриватБанка. А тех сотрудников, которые имеют ОРВИ, не допускают к работе.
"Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе", - подчеркнул он.
Помимо этого, украинцам рекомендуют минимизировать использование наличных и посещение отделений и перейти на удаленные каналы для банковских операций. Несмотря на это, банкоматы и терминалы работают в обычном режиме.
Ранее ПриватБанк рекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.
Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.
"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорилось в сообщении пресс-службы ПриватБанка.
Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.