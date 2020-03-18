Ограничения коснутся всех отделений по стране

ПриватБанк пытается обезопасить своих клиентов от смертоносного коронавируса COVID-19

Сообщается, что руководство банка вводит во всех отделениях санитарный час.

Об этом в интервью журналистам представитель ПриватБанка Александр Жильцов, передает портал 24.

По его словам, теперь в каждом отделении будет обязательный обеденный перерыв с 12:30 до 13:30, во время которого будет проводится полная санитарная обработка отделения.

Санитарная обработка предусматривает:

обработку дверных ручек, клавиатур банкоматов, терминалов;

влажную уборку отделения с использованием дезинфицирующих или антибактериальных средств;

общее проветривание помещения.

Жильцов также отметил, что сейчас ежедневно проверяют наличие антисептических средств и средств самозащиты сотрудников в отделениях ПриватБанка. А тех сотрудников, которые имеют ОРВИ, не допускают к работе.

"Банк рекомендует клиентам отделений ждать своей очереди на свежем воздухе", - подчеркнул он.

Помимо этого, украинцам рекомендуют минимизировать использование наличных и посещение отделений и перейти на удаленные каналы для банковских операций. Несмотря на это, банкоматы и терминалы работают в обычном режиме.

Ранее ПриватБанк рекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.

Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.

"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорилось в сообщении пресс-службы ПриватБанка.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.