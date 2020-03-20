Розкрито тарифи на електроенергію, якими можуть користуватися українці

Про це пише портал 24.

Як відомо, тарифи на електроенергію для простих споживачів не змінювалися з 2017 року, але нардепи вже не раз обговорювали можливість підвищення розцінок для окремих категорій.

Зараз існують два основних тарифи: 0,90 і 1,68 гривень за кіловат-годину електроенергії. Застосування тарифу залежить від обсягу спожитої електроенергії. Чим більше споживаєте, тим дорожче обходиться кіловат-годину.

Мешканці багатоквартирних будинків в містах, або в звичайних селах платять 90 копійок за кіловат, якщо споживають менше 100 кіловат в місяць. Якщо більше, то в платіжці вони побачать тариф 1,68 грн.

Але є і виключення — приміщення, які не використовують газ для опалення та в чиїх будинках відсутнє централізоване опалення. Вони мають пільговий тариф по 90 копійок до 3 тисяч кіловат-годин. Однак ці умови поширюються тільки на опалювальний сезон.

Але не варто забувати, що існує і нічний тариф. Він вдвічі дешевше, відповідно 0,45 або 0,84 гривні за кіловат-годину. За цим тарифом українцям враховують електроенергію, яку вони спожили в нічний час (з 23:00 до 07:00). І ця можливість доступна лише тим, хто заздалегідь перейшов на багатотарифний облік електроенергії.

А існує і тритарифний облік. В такому випадку вартість одного кіловата в певний період падає до 36 копійок:

23:00-7:00 – 36 копійок

7:00-8:00 – 90 копійок

8:00-11:00 – 135 копійок

11:00-20:00 – 90 копійок

20:00-22:00 – 135 копійок

22:00-23:00 – 90 копійок

Для того, щоб скористатися такою послугою, українським споживачам необхідно через сайт постачальника електричної енергії подати платну заявку, після чого клієнта переводять на новий облік.

Раніше ми розповідали про те, що українцям дозволили не платити за комуналку під час карантину. Як відомо, на час карантину постачальники комунальних послуг не будуть відключати споживачів за несплату рахунків. Про це уряд вже домовився з облгазами та обленерго.

Крім того, в цей період будуть скасовані штрафи за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Українці, у яких виникнуть заборгованості по платежкам, також не будуть втрачати свої субсидії.

Українців також закликали уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, замість цього оплачуючи рахунки онлайн під час карантину.

Нагадаємо, українців змусять заплатити за газ в три рази більше: кому не пощастить.

Як повідомляла Politeka, тисячі сімей проведуть карантин без світла в Одесі: повний список адрес.

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