Раскрыты тарифы на электроэнергию, которыми могут пользоваться украинцы

Об этом пишет портал 24.

Как известно, тарифы на электроэнергию для простых потребителей не менялись с 2017 года, но нардепы уже не раз обговаривали возможность повышения расценок для отдельных категорий.

Сейчас существуют два основных тарифа: 0,90 и 1,68 гривен за киловатт-час электроэнергии. Применение тарифа зависит от объема потребленной электроэнергии. Чем больше потребляете, тем дороже обходится киловатт-час.

Жители многоквартирных домов в городах, или обычных в селах платят 90 копеек за киловатт, если потребляют менее 100 киловатт-час в месяц. Если больше, то в платежке они увидят тариф 1,68 грн.

Но есть и исключения — помещения, которые не используют газ для отопления и в чьих домах отсутствует централизованное отопление. Они имеют льготный тариф по 90 копеек до 3 тысяч киловатт-час. Однако эти условия распространяются только на отопительный сезон.

Но не стоит забывать, что существует и ночной тариф. Он вдвое дешевле, соответственно 0,45 или 0,84 гривны за киловатт-час. По этому тарифу украинцам учитывают электроэнергию, которую они потребили в ночное время (с 23:00 до 07:00 часов). И эта возможность доступна только тем, кто заранее перешел на многотарифный учет электроэнергии.

А существует и тритарифный учет. В таком случае стоимость одного киловатта в определенный период падает до 36 копеек:

23:00-7:00 – 36 копеек

7:00-8:00 – 90 копеек

8:00-11:00 – 135 копеек

11:00-20:00 – 90 копеек

20:00-22:00 – 135 копеек

22:00-23:00 – 90 копеек

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, украинским потребителям необходимо через сайт поставщика электроэнергии подать платную заявку, после чего клиента переводят на новый учет.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцам разрешили не платить за коммуналку во время карантина. Как известно, на время карантина поставщики коммунальных услуг не будут отключать потребителей за неуплату счетов. Об этом правительство уже договорилось с облгазами и облэнерго.

Кроме того, в этот период будут отменены штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Украинцы, у которых возникнут задолженности по платежкам, также не будут терять свои субсидии.

Украинцев также призвали избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, вместо этого оплачивая счета онлайн во время карантина.

Напомним, украинцев заставят заплатить за газ в три раза больше: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, тысячи семей проведут карантин без света в Одессе: полный список адресов.

Также Politeka писала, что тарифы на газ станут меньше, переплату вернут уже в апреле.