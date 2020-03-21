Гривня після тривалого падіння по відношенню до долара нарешті змогла зупинитися і навіть трохи відігратися

Про те, яким буде курс іноземних валют в Україні 21 березня, повідомила прес-служба Національного банку України.

Так, у порівнянні з попереднім банківським днем гривні вдалося зміцнити свою позицію: в суботу її курс складе 27,73 за долар.

Офіційні курси валют 21 березня складуть:

- 100 доларів США – 27,7386 гривень;

- 100 євро – 29,6359 гривень;

Таким чином, гривня відвоювала у долара відразу 7 копійок. У той же час, євро виріс на 46 копійок у порівнянні з попереднім днем.

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В Україні курс долара пішов вгору, в обмінниках почалася паніка. Економіст Борис Кушнірук розповів, що з курсом буде далі і як сильно може впасти гривня.

Зазначимо, експерт закликав не слухати лякаючі прогнози про те, що долар буде по 100 гривень.

"Об'єктивно, якщо Нацбанк України і Офіс президента не будуть робити дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно буде залишатися в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально в нинішніх умовах", - вважає Кушнірук.

Експерт пояснив, що монетарна база, яка складається з готівкової гривні поза банками та коштів на кореспондентських рахунках банків, становить 463 мільярда гривень. Тобто це всі гроші, які фізично можуть бути пред'явлені для купівлі іноземної валюти.

"Якщо ці 463 мільярдів гривень поділити на курс - 27 гривень за долар, то це трохи більше 17 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, резервів, які є у Нацбанку України зараз, достатньо для того, щоб покрити весь фізично можливий попит на іноземну валюту гривнею", - розповів експерт.

Нагадаємо, експерт розповів, що чекає українців: "долар за 100".

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