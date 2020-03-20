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В Украине курс доллара пошел вверх, в обменниках началась паника.

Экономист Борис Кушнирук рассказал "Главреду", что с курсом будет дальше и как сильно может упасть гривна.

Отметим, эксперт призвал не слушать пугающие прогнозы о том, что доллар будет по 100 гривен.

"Объективно, если Нацбанк Украины и Офис президента не будут делать глупостей, паника может обвалить гривну до 30-32 гривен за доллар. Но потом гривна все равно будет оставаться в пределах 27-28 гривен за доллар. И это было бы оптимально в нынешних условиях", - считает Кушнирук.

Эксперт пояснил, что монетарная база, которая состоит из наличной гривны вне банков и средств на корреспондентских счетах банков, составляет 463 миллиарда гривен. То есть это - все деньги, которые физически могут быть предъявлены для покупки иностранной валюты.

"Если эти 463 миллиардов гривен разделить на курс - 27 гривен за доллар, то это чуть больше 17 миллиардов долларов. То есть, в принципе, резервов, которые есть в Нацбанке Украины сейчас, достаточно для того, чтобы покрыть весь физически возможный спрос на иностранную валюту гривной", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что самое главное сейчас это ликвидировать панику в обменниках.

"НБУ сообщил, что купил за границей наличные в иностранной валюте. Если он будет тратить эти средства и передавать коммерческим банкам, то в этом случае двух-трех миллиардов будет достаточно, чтобы погасить панику полностью. Благодаря такой сумме ситуация физически полностью успокоится, потому что на руках у населения и в коммерческих банков не будет столько гривни, чтобы купить доллары", - отметил экономист.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление.

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