Официальный курс доллара в Украине 19 марта снова значительно вырос

Американская валюта продолжает уверенно расти, в то время как гривна не может остановить свое падение. Об этом свидетельствует новый курс валют на 19 марта, представленный Национальным банком Украины.

Так, в соответствии с новыми цифрами, доллар достиг отметки в 27,26 гривен, что на 21 копейку больше, чем накануне.

Официальный курс гривны к американской валюте составил 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). 18 марта этот показатель держался на отметке 27,0566 гривен за доллар.

Кроме того, 10 марта евро также незначительно вырос по сравнению с предыдущим банковским днем. Его курс составил 29,7936 гривен за евро. Это на 7 копеек больше, чем накануне.

До этого мы писали о том, что пандемия коронавируса стала одним из катализаторов нового мирового экономического кризиса, и Украину он не минует.

В украинской экономике сейчас наблюдается спад, иностранные инвесторы теряют интерес к украинским ОВГЗ, которые жизненно необходимы для поддержания курса доллара и бюджета страны в целом из-за той же паники в мире. Рано или поздно это приведет к тому, что гривна резко потеряет в цене, начало чего уже можно заметить в обменниках, где доллар демонстрирует рост курса.

В надвигающейся ситуации украинцам, которым нужны деньги на покупку жилья или авто, экономисты советуют брать гривневые кредиты. Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание гривны, а это означает, что взятый сейчас кредит в национальной валюте обойдется заемщику дешевле, чем тем, кто оформил его во время кризиса или после него.

Стоит учесть тот факт, что во время кризиса ставки по кредитам будут расти, поскольку таким образом кредиторы пытаются избежать рисков, связанных с невыплатой кредитов заемщиками. Повышение процентной ставки позволит им получить прибыль, которая позволит перекрыть убытки от невозвращенных кредитов.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Как сообщала Politeka, доллар и евро добили гривну, новые цифры в обменниках поражают.

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.