Курс валют в Украине 20 марта неприятно взлетит, гривна сдаст позиции по всем фронтам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Национальный регулятор установил, что сто долларов можно будет купить за 2780,25 гривен (+23,4). Днем ранее валюта продавалась по 2726,85 гривен за сто банкнот.

Еще хуже ситуация будет и с курсом евро. Там валюта преодолеет психологический барьер, достигнув отметки 3009,34 грн за 100 банкнот (+29,98). Днем ранее валюта продавалась по 2979,36 грн.

Кроме того, в Национальном банке уточнили, что днем ранее к полудню стоимость доллара достигла 27,7955 грн за одну купюру.

До этого мы писали, что Национальный банк заявил, что последние дни из-за ситуации с коронавирусом в Украине возникли перебои с доставкой наличных денег в банки.

"В последние дни наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты.

"Клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Нацбанк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Напомним, в РФ обвинили Зеленского в обвале цен на нефть, скандальное заявление

Также Politeka сообщала, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар атакует с новой силой