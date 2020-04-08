Процес розмитнення автомобілів на єврономерах подешевшає, якщо Рада ухвалить відповідний документ

Про це пише Антикор.

Як відомо, зараз на розгляді профільного комітету Ради знаходиться законопроект №3270, який може значно здешевити розмитнення євроблях в Україні.

Автори цього документа виходять з того, що в Україні б/у автомобілі коштують в середньому на 40-70% дорожче, ніж в країнах Європейського Союзу. Але це не відповідає задекларованій меті руху України в бік євроінтеграції.

Тому вони пропонують розраховувати при ввезенні автомобіля ПДВ без урахування акцизної ставки і мита. Це повинно помітно знизити вартість розмитнення.

В даний момент законопроект №3270 знаходиться на розгляді профільного комітету українського парламенту.

Потім його мають передати на розгляд уряду, і лише після цього він надійде на затвердження депутатів Верховної Ради.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні може з'явитися пільгове розмитнення євроблях. Мова йде про учасників АТО.

Зокрема, АТОшникам, які є власниками євроблях, буде дана можливість виплатити акциз і ПДВ протягом 36 місяців рівними частинами, при цьому не будуть нараховуватися відсотки за розстрочку.

В документі зазначається, що вартість сертифікації, послуги брокерів і мита також включать у витрати на розмитнення автотранспорту.

Нові умови торкнутися легкових авто, автобусів, а також вантажівок загальна маса яких не повинна перевищувати 3,5 тонн, мотоциклів і причепах до них у кількості не більше одного для кожного типу ТЗ.

Звернемо увагу, що кожен АТОшник зможе скористатися розстрочкою одноразово до 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «євроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

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