Процес розмитнення автомобілів на єврономерах подешевшає, якщо Рада ухвалить відповідний документ
Про це пише Антикор.
Як відомо, зараз на розгляді профільного комітету Ради знаходиться законопроект №3270, який може значно здешевити розмитнення євроблях в Україні.
Автори цього документа виходять з того, що в Україні б/у автомобілі коштують в середньому на 40-70% дорожче, ніж в країнах Європейського Союзу. Але це не відповідає задекларованій меті руху України в бік євроінтеграції.
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Тому вони пропонують розраховувати при ввезенні автомобіля ПДВ без урахування акцизної ставки і мита. Це повинно помітно знизити вартість розмитнення.
В даний момент законопроект №3270 знаходиться на розгляді профільного комітету українського парламенту.
Потім його мають передати на розгляд уряду, і лише після цього він надійде на затвердження депутатів Верховної Ради.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні може з'явитися пільгове розмитнення євроблях. Мова йде про учасників АТО.
Зокрема, АТОшникам, які є власниками євроблях, буде дана можливість виплатити акциз і ПДВ протягом 36 місяців рівними частинами, при цьому не будуть нараховуватися відсотки за розстрочку.
В документі зазначається, що вартість сертифікації, послуги брокерів і мита також включать у витрати на розмитнення автотранспорту.
Нові умови торкнутися легкових авто, автобусів, а також вантажівок загальна маса яких не повинна перевищувати 3,5 тонн, мотоциклів і причепах до них у кількості не більше одного для кожного типу ТЗ.
Звернемо увагу, що кожен АТОшник зможе скористатися розстрочкою одноразово до 1 січня 2025 року.
Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «євроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».
Також Politeka писала про те, що розмитнення євроблях: як працює кредит і чи варто його брати.