Процесс растаможки автомобилей на еврономерах подешевеет, если Рада утвердит соответствующий документ

Об этом пишет Антикор.

Как известно, сейчас на рассмотрении профильного комитета Рады находится законопроект №3270, который может значительно удешевить растаможку евроблях в Украине.

Авторы этого документа исходят из того, что в Украине б/у автомобили стоят в среднем на 40-70% дороже, чем в странах Европейского Союза. Но это не соответствует задекларированной цели движения Украины в сторону евроинтеграции.

Поэтому они предлагают рассчитывать при ввозе автомобиля НДС без учета акцизной ставки и пошлины. Это должно заметно снизить стоимость растаможки.

В данный момент законопроект №3270 находится на рассмотрении профильного комитета украинского парламента.

Потом его должны передать на рассмотрение правительства, и лишь после этого он поступит на утверждение депутатов Верховной Рады.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине может появиться льготная растаможка евроблях. Речь идет об участниках АТО.

В частности, АТОшникам, которые являются владельцами евроблях, будет дана возможность выплатить акциз и НДС в течении 36 месяцев равными частями, при этом не будут насчитываться проценты за рассрочку.

В документе отмечается, что стоимость сертификации, услуги брокеров и пошлины также включат в расходы на растаможку автотранспорта.

Новые условия коснуться легковых авто, автобусов, а также грузовиков общая масса которых не должна превышать 3,5 тонн, мотоциклов и прицепах к ним в количестве не более одного для каждого типа ТС.

Обратим внимание, что каждый АТОшник сможет воспользоваться рассрочкой единожды до 1 января 2025 года.

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

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